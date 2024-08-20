Мобильный интернет ускорили в Дагестане

Сельские поселения Дагестана получили новые скорости мобильного интернета. Так, в Кулинском районе за август пользователи скачали больше 3 Тбайт данных.

Многие сельские поселения Дагестана находятся в гористой местности, что делает обеспечение качественного мобильного интернета затруднительным. Однако благодаря стараниям инженеров МегаФона жители этих поселений теперь могут получить цифровые сервисы на высокой скорости до 55 Мбит/с.

«По данным специалистов, рост мобильного трафика в селах и малых городах республики растет с каждым месяцем. Так, в Кулинском районе за август пользователи скачали больше 3 Тбайт данных. Такие результаты за 31 день сопоставимы со всем летним периодом 2023 года. Мы наблюдаем повышенный спрос на услуги беспроводного интернета в регионе и модернизируем сеть там, где это необходимо»

– директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев

Инженеры оператора запустили новые телеком-объекты и модернизировали существующую инфраструктуру в Кулинском районе Дагестана. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 10 % для жителей сельских поселений Кули и Вихли. Технические специалисты установили объекты инфраструктуры в среднем диапазоне частот, обеспечив уверенное покрытие и пропускную способность для обслуживания абонентов.