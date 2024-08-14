В Северной Осетии решают, куда провести интернет и мобильную связь

В Северной Осетии состоится голосование - жители региона смогут выбрать села, в которых необходимо обеспечить покрытие мобильной связью и интернетом.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал жителей республики принять участие в голосовании по выбору сельских территорий, которые будут обеспечены интернетом и мобильной связью.
Отдать свой голос жители могут двумя способами: на портале Госуслуг или по почте - письмо нужно направить в Минцифры. Голосование завершится 17 ноября. В 2023 году проводилось аналогичное голосование.
«Сейчас вместе с Ростелекомом ведем работы по строительству базовых станций в Махческе и Старой Санибе – именно они в прошлом году набрали больше всего голосов за подключение к мобильному интернету на портале «Госуслуг»
– Меняйло