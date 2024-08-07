Мост реконструируют между селами Суадаг и Ногкау в Северной Осетии

Мостовой переход между селами Суадаг и Ногкау в Северной Осетии ждет реконструкция. Работы начнутся в следующем году.

Связь между селами Суадаг и Ногкау в Северной Осетии играет ключевую роль в повседневной жизни местных жителей. Соединяющий населенные пункты мостовой переход, построенный более шести десятков лет назад, обветшал и требовал ремонта.

По данным местных властей, реконструкция инфраструктурного объекта начнется в будущем году. Работы будут проводиться с учетом современных стандартов безопасности и эффективности строительства.

"Реконструкция мостового перехода на 5,508-м км автомобильной дороги "Суадаг-Ногкау" завершится к маю 2025 года. Cрок службы этого моста превысил 60 лет. Из-за изношенности он находился в неудовлетворительном состоянии и лишь частично выполнял требуемые функции"

– председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев

По его словам, реконструкция моста не только повысит качество жизни сельчан и обеспечит безопасность транспортного сообщения, но и содействует развитию туристического потенциала региона.

Отметим, что села находятся рядом с реликтовым лесом "Роща Хетага". Его существование подтверждает, что на этих территориях климат и экосистема практически не изменялись на протяжении тысячелетий. Лес состоит из древесных пород, которые встречаются крайне редко в других частях Северного Кавказа.