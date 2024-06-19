Новая модульная гостиница ждет туристов в Северной Осетии

В Северной Осетии неподалеку от селения Верхний Фиагдон появилась новая модульная гостиница. Об этом сообщил глава региона.

Новая модульная гостиница появилась по дороге в селение Верхний Фиагдон. Теперь на живописном участке установлены десять комфортабельных, которые подойдут как для тех, кто путешествует в одиночку, так и для семей с детьми.

«Теперь на живописном участке установлены десять комфортабельных номеров различных категорий, которые подойдут как для тех, кто путешествует в одиночку, так и для семей с детьми»

– глава региона Сергей Меняйло

Отметим, что модульные гостиницы, которых за последние годы стало появляться все больше и больше, представляют собой заводские конструкции, составленные из отдельных блоков – модулей. Ключевым преимуществом такой технологии является возможность быстрого монтажа и демонтажа объекта без значительных строительных работ. Это позволяет значительно уменьшить время на возведение здания, а также облегчить процесс его интеграции в окружающий ландшафт, избегая при этом интенсивного строительства.

Важным моментом является и то, что из всех видов размещения такие гостиницы могут быть более экологичными, поскольку их строительство не предполагает широкомасштабных земляных работ и использования большого количества строительных материалов непосредственно на месте строительства. Вследствие этого снижается негативное воздействие на окружающую среду.