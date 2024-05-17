Турбаза "Дзинага" в Северной Осетии приглашает в модульные дома 

Два десятка модульных домов возведут на турбазе "Дзинага" в Северной Осетии. Это позволит рекреации привлечь еще больше туристов.

Отдых на североосетинской туристической базе "Дзинага" станет еще удобнее после открытия двух десятков модульных гостиничных домов.

"На турбазе "Дзинага" появятся 20 новых модульных гостиничных домов. Уже скоро на территории турбазы откроются модульные быстровозводимые дома для комфортного пребывания гостей. Строят их по принципу софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта - средства бизнеса, а вторая часть – субсидии от государства"

– глава республики Сергей Меняйло

Отметим, что модульные дома обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для размещения на территории турбазы. Они быстро собираются, экологически чисты, удобны в эксплуатации и имеют современный дизайн. Кроме того, модульные дома легко транспортируются и могут быть установлены в любом удобном месте.