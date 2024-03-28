В горах Ингушетии появится первая пятизвездочная гостиница

Проект "Цей-Лоамский перевал" реализуют в Ингушетии до конца 2025 года, в горах республики появится новая точка притяжения туристов, передает ТАСС.
Крупный инвестиционный проект реализуется при поддержке региональных властей.
"В "Цей-Лоамский перевал" входит создание 1,5 тыс. м благоустроенных троп с освещением, с полным благоустройством, местами отдыха: точкой общепита на 50 человек, модульными санзонами, точками для автопутешественников, беседками и зонами барбекю"
– инвестор Алаудин Парчиев
На объекте также будет оборудована молельная комната, вскоре стартуют работы по возведение комфортабельной гостиницы со спа-центром, поделился он. Новый отель будет пятизвездочным.
"Летом текущего года мы намерены начать строительство гостиницы площадью 7 тыс. кв. м, в ней будет создано 40 комфортабельных номеров, спа-центр, ресторан. Завершить строительство планируется до конца 2025 года"
– Парчиев
Неподалеку от "Цей-Лоамский перевал" в будущем планируется также открыть небольшую гостиницу для туристов, уточнил инвестор проекта.