Ингушетия отремонтирует башенный комплекс, который посещал Менделеев

Власти Ингушетии планируют реконструировать комплекс древних башен "Фуртоуг". Объект известен тем, что в конце 19 века сюда приезжал ученый Дмитрий Менделеев.
"Комитетом по охране объектов культурного наследия Республики Ингушетия согласован проект реставрации боевой, нескольких жилых башен и склепов башенного комплекса "Фуртоуг" в Джейрахском районе горной Ингушетии. Отметим, в июле 1880 года Фуртоуг во главе геологической экспедиции посетил известный русский ученый Дмитрий Менделеев"
- правительство Ингушетии
Реконструкцией башен займется компания "АСМ Групп", которая занимается ремонтом остальных башенных комплексом на территории республики.
Комплекс башен расположен около курорта "Армхи" и Фуртугского водопада. В одном из его зданий находится музей революционера Гапура Ахриева.