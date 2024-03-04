Вестник Кавказа

Ингушетия отремонтирует башенный комплекс, который посещал Менделеев

Ингушетия отремонтирует башенный комплекс, который посещал Менделеев
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В горном районе Ингушетии восстановят комплекс древних башен "Фуртоуг", который в конце 19 века посещал ученый Дмитрий Менделеев.

Власти Ингушетии планируют реконструировать комплекс древних башен "Фуртоуг". Объект известен тем, что в конце 19 века сюда приезжал ученый Дмитрий Менделеев.

"Комитетом по охране объектов культурного наследия Республики Ингушетия согласован проект реставрации боевой, нескольких жилых башен и склепов башенного комплекса "Фуртоуг" в Джейрахском районе горной Ингушетии. Отметим, в июле 1880 года Фуртоуг во главе геологической экспедиции посетил известный русский ученый Дмитрий Менделеев"

- правительство Ингушетии

Реконструкцией башен займется компания "АСМ Групп", которая занимается ремонтом остальных башенных комплексом на территории республики.

Комплекс башен расположен около курорта "Армхи" и Фуртугского водопада. В одном из его зданий находится музей революционера Гапура Ахриева.

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