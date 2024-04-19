Иран не намерен снижать экспорт своей нефти

Иран не снижал и не планирует снижать экспорт своей нефти, заявил генеральный директор Национальной нефтяной компании страны Хамид Борд, назвав ложными сообщения об этом, появившиеся в ряде мировых СМИ.

Власти Ирана не снижали экспорта своей нефти и не намерены этого делать впредь, заявил сегодня генеральный директор Национальной нефтяной компании страны Хамид Борд.

"У нас хорошая ситуация с продажей и экспортом нефти"

- Хамид Борд

Что касается сообщения ряда СМИ об уменьшении экспорта иранской нефти, то все они – ложные, и нет причин для беспокойства по этому поводу, добавил чиновник, передает иранское информационное агентство IRNA.

Напомним, еще в июле министр нефти ИРИ Джавад Оджи заявил, что Иран уже нарастил добычу газа, а скоро будет добывать в сутки 4 млн баррелей нефти, что позволит стане на 8% увеличить рост экономики. Администрации президента Эбрахима Раиси удалось увеличить добычу нефти с 2,2 до 3,6 млн баррелей в сутки, и теперь этот показатель планируется поднять до 4,0 млн баррелей к концу текущего иранского года – к 20 марта 2025 года.