Вестник Кавказа

Иран наращивает добычу углеводородов

Иран наращивает добычу углеводородов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран уже нарастил добычу газа, а скоро будет добывать в сутки 4 миллиона баррелей нефти, это позволит стане на 8% увеличить рост экономики, заявил министр нефти ИРИ Джавад Оджи.

Иран не остановится на добыче нефти в размере 3,6 млн баррелей в сутки и доведет его до 4 млн баррелей в сутки уже в будущем году, заявил министр нефти Ирана Джавад Оджи, пишут иранские СМИ.

Новое, 13-е по счету правительство Ирана начало процесс увеличения добычи нефти с целью ускорения экономического роста страны до 8%, и уже проводит необходимые подготовительные работы для этого, отметил министр, передает Trend.

Администрации президента Эбрахима Раиси удалось увеличить добычу нефти с 2,2 до 3,6 млн баррелей в сутки, и теперь этот показатель планируется поднять до 4,0 млн баррелей к концу текущего иранского года – к 20 марта 2025 года.

Что касается газа, то его добыча уже выросла на 53 млн кубометров, или на 5%, добавил Джавад Оджи.

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