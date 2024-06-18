Иран наращивает добычу углеводородов

Иран уже нарастил добычу газа, а скоро будет добывать в сутки 4 миллиона баррелей нефти, это позволит стане на 8% увеличить рост экономики, заявил министр нефти ИРИ Джавад Оджи.

Иран не остановится на добыче нефти в размере 3,6 млн баррелей в сутки и доведет его до 4 млн баррелей в сутки уже в будущем году, заявил министр нефти Ирана Джавад Оджи, пишут иранские СМИ.

Новое, 13-е по счету правительство Ирана начало процесс увеличения добычи нефти с целью ускорения экономического роста страны до 8%, и уже проводит необходимые подготовительные работы для этого, отметил министр, передает Trend.

Администрации президента Эбрахима Раиси удалось увеличить добычу нефти с 2,2 до 3,6 млн баррелей в сутки, и теперь этот показатель планируется поднять до 4,0 млн баррелей к концу текущего иранского года – к 20 марта 2025 года.

Что касается газа, то его добыча уже выросла на 53 млн кубометров, или на 5%, добавил Джавад Оджи.