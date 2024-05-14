Иран будет разрабатывать свои новые нефтяные месторождения

В скором времени власти Ирана заключат контракты на разработку своих новых нефтяных месторождений Чангуле и Банд-э-Кархе, также страна будет перерабатывать добытую на них нефть.

Власти Ирана готовятся заключить контракты на разработку своих новых нефтяных месторождений – они оцениваются в сумму более $2 млрд, сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжасте Мехр, пишут иранские СМИ.

"За 2,5 года работы 13-го правительства мы заключали контракты на сумму $9 млрд ежегодно, что в шесть раз больше, чем за прошлый период"

- Мохсен Ходжасте Мехр

Добыча "черного золота" будет организована на месторождениях Чангуле и Банд-э-Кархе, передает Trend.

Впрочем, только лишь добычей NIOC не ограничится – компания планирует также заключить контракты на глубокую переработку нефти-сырца, добавил ее генеральный директор.