Иран стал вторым производителем жидкого топлива в ОПЕК

Иран не только нарастил ежесуточную нефтедобычу, но и стал одним из лидеров по добыче жидкого топлива среди стран-экспортеров нефти, обогнав по этому показателю соседний Ирак.

Иран вышел на второе место добыче жидких углеводородов, став вторым крупнейшим производителем жидкого топлива в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Только во первом квартале нынешнего 2024 года в стране в сутки добывалось на 110 тыс баррелей топлива больше, чем годом ранее – это второй по объему показатель среди стран ОПЕК после Саудовской Аравии, свидетельствуют данные министерства энергетики США, передает Trend.

Годом ранее Иран добывал в среднем 2,87 млн баррелей сырой нефти, сейчас этот показатель составляет 3,23 млн баррелей в сутки.

Что касается общего объема производства жидкого топлива, включая сырую нефть и конденсаты, то она в первом квартале 2024 года составила в стране 4,42 млн баррелей в день.