Иранские нефтяники несмотря на санкции продолжают наращивать добычу "черного золота" – за январь-февраль наступившего 2024 года нефтедобыча в стране выросла на 50 тысяч баррелей в сутки.

За первые два месяца 2024 года Иран нарастил нефтедобычу на 50 тыс баррелей в сутки – до 3,2 млн баррелей, говорится в опубликованном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Нефтедобыча в стране растет поэтапно: в январе ее рост составил 20 тыс баррелей в сутки, в феврале вырос еще на 30 тыс баррелей в сутки, передает Trend.

В то же время ряд стран ОПЕК - Конго, Кувейт и Нигерия – показали снижении нефтедобычи.

В целом по сравнению с январем в феврале ОПЕК нарастил нефтедобычу на 140 тыс баррелей в сутки, до 26,91 млн баррелей в сутки, за счет ее роста в Иране, Ливии, Венесуэле и Саудовской Аравии, отмечается в отчете.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что иранские запасы нефти и газа существенно возросли – в стране были открыты четыре новых месторождения. Одно из них газовое, остальные – нефтяные, рассказал глава Миннефти Исламской Республики Джавад Оуджи.