Иран сохранил свои позиции по нефтедобыче

Иран в феврале снова стал третьим в ОПЕК по нефтедобыче, говорится в мартовском отчете организации. Помимо этого, на 20 центов выросла и цена на иранскую тяжелую нефть – сейчас она стоит $80,34 за баррель.

Иран, несмотря на санкции, смог удержаться на третьем месте среди стран ОПЕК с добычей в 3,148 млн баррелей в сутки – его опережают лишь Саудовская Аравия (8,980 млн баррелей) и Ирак (4,203 млн баррелей), говорится в опубликованном отчете организации с данными за минувший февраль.

Всего в минувшем феврале Иран добыл 3,148 млн баррелей сырой нефти - это на 15 тыс баррелей меньше, чем в январе 2024 года, хотя нефтедобыча семи членов ОПЕК увеличилась, причем наибольшее увеличение - на 144 тыс баррелей в сутки - было связано с Ливией, передает Trend.

Небольшое падение добычи иранские нефтяники компенсировали за счет роста цены на иранские углеводороды - тяжелая сырая нефть подорожала на $0,2 (0,2%) и достигла стоимости в $80,34 за баррель.

Всего 13 членов ОПЕК добывали в феврале 26,571 млн баррелей сырой нефти в сутки – это на 203 тыс баррелей больше, чем месяцем ранее.