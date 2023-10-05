Новые месторождения нефти и газа найдены в Иране

Опубликовано: 9:32, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранские запасы нефти и газа существенно возросли – в стране открыты новые месторождения. Одно из них газовое, остальные – нефтяные, рассказал глава Миннефти Исламской Республики.

Четыре месторождения углеводородов обнаружены в ИРИ. О находке сообщил иранский министр нефти Джавад Оуджи.

По его словам, геологоразведка велась по всей стране. В ходе работ и были найдены месторождения.

Глава Миннефти уточнил, что одно из новых месторождений газовое – оно называется Чешм-э-Шур и расположено в провинции Хорасан-Резави.

Остальные месторождения содержат нефть. Они находятся в Голестане (Илкан) и Бушере (Тангу и Ганаве).

Добыча нефти и газа в Иране

Оуджи также рассказал о текущей ситуации с добычей нефти и газа в Иране. Политик отметил, что при администрации президента Эбрахима Раиси добыча нефти выросла на 1,2 млн баррелей, газа – на 45 млн кубометров.