Лидер КНР не приедет на инаугурацию Трампа

Си Цзиньпин не примет участия в инаугурации Дональда Трампа. Вместо него приедут другие официальные лица из Пекина.

Китайский лидер Си Цзиньпин не совершит визит в Вашингтон в январе следующего года, чтобы принять участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает телеканал CBS News со ссылкой на источники, на церемонии от Китая будут посол в Вашингтоне и его супруга. Кроме того, приедут другие официальные лица из Пекина.

Ранее Трамп пригласил председателя КНР для участия в инаугурации. Сама церемония вступления в должность запланирована на 20 января 2025 года.