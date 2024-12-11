Новый терминал аэропорта Ставрополя: стартует техническая апробация

Создание нового терминала Ставропольского аэропорта переходит к завершающей стадии: с 18 декабря начнет процесс его технической апробации. Во время него, в частности, воздушная гавань примет свой первый – пока технический – рейс.

Открытие нового терминала аэропорта в Ставрополе все ближе – подробности рассказал губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии.

По его словам, Росавиация уже выдала терминалу разрешение на эксплуатацию. Этот важный документ был получен 9 декабря.

"С завтрашнего дня он начнет техническую апробацию"

– Владимиров

Губернатор уточнил, что планируется совершить первый тестовый рейс, то есть проверить, как терминал принимает самолеты.

Напомним, что планируемые сроки открытия объекта − это конец уходящего и начало будущего года.