В Казахстане задержали двух подозреваемых в тяжких преступлениях россиян

Двое подозреваемых в тяжких преступлениях россиян задержаны в Астане. Один из них совершал преступления 40 лет назад.

Правоохранители Казахстана осуществили задержание двух граждан России в Астане. Мужчины подозреваются в тяжких преступлениях, ранее они были объявлены в международный розыск, поведала пресс-служба МВД центральноазиатской республики.

Один из задержанных совершил преступления около 40 лет назад. Его "послужной список" состоит из разбоя, оставления в опасности, убийства, а также преступления сексуального характера. Мужчина скрылся от правосудия, силовые структуры РФ объявили его в международный розыск.

Другой гражданин РФ, по версии следствия, пытался применить взрывчатку. Мужчина находился в бегах.

Сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции россиян.