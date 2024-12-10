Вестник Кавказа

В Казахстане задержали двух подозреваемых в тяжких преступлениях россиян

В Казахстане задержали двух подозреваемых в тяжких преступлениях россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое подозреваемых в тяжких преступлениях россиян задержаны в Астане. Один из них совершал преступления 40 лет назад.

Правоохранители Казахстана осуществили задержание двух граждан России в Астане. Мужчины подозреваются в тяжких преступлениях, ранее они были объявлены в международный розыск, поведала пресс-служба МВД центральноазиатской республики. 

Один из задержанных совершил преступления около 40 лет назад. Его "послужной список" состоит из разбоя, оставления в опасности, убийства, а также преступления сексуального характера. Мужчина скрылся от правосудия, силовые структуры РФ объявили его в международный розыск. 

Другой гражданин РФ, по версии следствия, пытался применить взрывчатку. Мужчина находился в бегах. 

Сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции россиян.

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