Между Россией и Казахстаном заработала обновленная трасса

Дорожные службы Казахстана завершили реконструкцию международной трассы Атырау-Астрахань – теперь 272 километра дороги представляют собой широкую освещенную проезжую часть с современной дорожной инфраструктурой.

Между Россией и Казахстаном сегодня была запущена реконструированная дорога Атырау-Астарахань длиной 272 км, ее обновляли с 2018 года за счет займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает "КазАвтоЖол".

Теперь современная трасса – это две широких, по 2,75 м, полосы движения – по одной в каждом направлении, шесть новых мостов, один путепровод и свыше 650 точек освещения, обеспечивающих комфорт и безопасность движения, передает Sputnik Казахстан.

"В процессе реконструкции применялись международные стандарты, и в проекте принимали участие компании из Казахстана, Италии, Турции и Азербайджана. Было задействовано более 650 специалистов и около 450 единиц специализированной техники. Общий объем использованного инертного материала составил 3,4 млн т"

- "КазАвтоЖол"

Не забыли и о водителях – теперь они могут остановиться на десяти площадках для отдыха, раскинувшихся по всей длине международной трассы.

Благодаря качественному покрытию дорожного полотна, на которое ушло содержимое 2,5 тыс битумовозов, увеличились и безопасность, и разрешенная скорость на трассе – если раньше для того, чтобы преодолеть путь из Астрахани в Атырау, требовалось около 5 часов, то теперь его можно преодолеть за 2 часа.

Обновленная дорога откроет новые возможности для роста международной торговли и обеспечит развитие транспортной инфраструктуры и региона, и связей между Казахстаном и Россией, заверили в "КазАвтоЖол".