Форум регионов СНГ может пройти в Ташкенте

Узбекистан предложил провести Форум регионов СНГ у себя. Сейчас страны Содружества будут работать над подготовкой мероприятия.
Генсек Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев сообщил о предложении Узбекистана организовать Форум регионов СНГ в Ташкенте.
Он отметил, что нота от Узбекистана о проведении мероприятия в конце апреля получена Исполкомом.
Лебедев заявил, что сейчас государства Содружества будут работать над организацией мероприятия.
Ранее премьер Беларуси Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ выступил с инициативой провести первый форум регионов стран Содружества.