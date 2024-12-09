Вестник Кавказа

Форум регионов СНГ может пройти в Ташкенте

Форум регионов СНГ может пройти в Ташкенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан предложил провести Форум регионов СНГ у себя. Сейчас страны Содружества будут работать над подготовкой мероприятия.

Генсек Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев сообщил о предложении Узбекистана организовать Форум регионов СНГ в Ташкенте.

Он отметил, что нота от Узбекистана о проведении мероприятия в конце апреля получена Исполкомом.

Лебедев заявил, что сейчас государства Содружества будут работать над организацией мероприятия.

Ранее премьер Беларуси Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ выступил с инициативой провести первый форум регионов стран Содружества.

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