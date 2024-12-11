Вестник Кавказа

Абхазия продолжает оплачивать переток электричества из России

Абхазия продолжает оплачивать переток электричества из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночные поставки электроэнергии из России в Абхазию продолжаются. В правительстве республики сообщили, что оплата осуществляется своевременно.

Переток электричества из РФ в Абхазию продолжается на коммерческой основе.

Поступающая из России электроэнергия оплачивается своевременно, заявили в Минэнерготрансе республики. Во сколько Абхазии обходится переток из России, а также на какой срок республика оплатила электричество не сообщается.

Ранее было известно, что переток оплачен до 17 декабря включительно.

В Абхазии сегодня стабильное энергоснабжения существует только в ночные часы - с 21.00 до 07.00 ежедневно, это переток из России. Днем Абхазия обеспечивает себя светом сама - электричество включают менее чем на три часа.

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