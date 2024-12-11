Стала известна средняя зарплата в Северной Осетии

В Северной Осетии обнародовали размер средней заработной платы. За год зарплата выросла на несколько тысяч рублей, уровень безработицы упал до исторического минимума.

Средняя заработная плата в Северной Осетии составила 45,5 тыс рублей, об этом рассказала Элла Авакова, заместитель председателя комитета по занятости населения.

Сообщается, что в прошлом году жители региона получали в среднем от 35 тыс рублей до 41 тыс рублей. Уровень безработицы упал до исторически низкого значения в 0,6%.

Авакова также назвала сферы, которые сейчас более всего нуждаются в кадрах. В республике это образование и медицина. Особо острая нехватка кадров наблюдается в районных медицинских учреждениях, а также в сельских школах.