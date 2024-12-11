Экономика Казахстана показала рост свыше 4% за год

Экономические показатели Казахстана продемонстрировали позитивную динамику в течение года. Страна продолжает развивать ненефтяной сектор экономики.

ВВП Казахстана вырос на 4,4% за год, сообщили в пресс-службе правительства центральноазиатской республики.

Сообщается, что показателей роста удалось добиться за счет развития несырьевого сектора – промышленности, торговли, аграрной сферы, а также строительства.

Оборот внешней торговли республики достиг порядка $117 млрд, рост экспорта товаров казахстанского производства вырос более чем на 5%. Всего было поставлено товаров за рубеж на $68,5 млрд.

Отмечается, что экспорт вырос во многом за счет поставок в Китай и Турцию. Также республика осваивает европейский рынок.