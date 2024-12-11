Новоафонская пещера открыта для туристов

Несмотря на энергетический кризис в Абхазии работать продолжает Новоафонская пещера. Немного изменилось расписание начала экскурсий.

В Новоафонской пещере рассказали, как работает туристический объект на фоне отключений света в Абхазии.

По словам замдиректора пещеры Дамея Смыр, электричеством объект во время посещения туристов обеспечивают три генератора.

"Во время экскурсий по пещере мы запускаем один из них и в случае технических неполадок можем запускать остальные. Также у нас немного изменилось время первой экскурсии"

– Смыр

Сейчас самая ранняя экскурсия начинается в 13.00, при этом если будет достаточно туристов, экскурсия может стартовать и раньше, добавил он.

Попасть на экскурсию в уникальную пещеру можно в среду, четверг, субботу и воскресенье. В среднем в день пещеру посещает 100-150 человек.

В период новогодних праздников Новоафонская пещера будет принимать гостей ежедневно, передает Sputnik.