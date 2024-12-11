Вестник Кавказа

Новоафонская пещера открыта для туристов

Новоафонская пещера открыта для туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на энергетический кризис в Абхазии работать продолжает Новоафонская пещера. Немного изменилось расписание начала экскурсий.

В Новоафонской пещере рассказали, как работает туристический объект на фоне отключений света в Абхазии.

По словам замдиректора пещеры Дамея Смыр, электричеством объект во время посещения туристов обеспечивают три генератора.

"Во время экскурсий по пещере мы запускаем один из них и в случае технических неполадок можем запускать остальные. Также у нас немного изменилось время первой экскурсии"

– Смыр

Сейчас самая ранняя экскурсия начинается в 13.00, при этом если будет достаточно туристов, экскурсия может стартовать и раньше, добавил он.

Попасть на экскурсию в уникальную пещеру можно в среду, четверг, субботу и воскресенье. В среднем в день пещеру посещает 100-150 человек.

В период новогодних праздников Новоафонская пещера будет принимать гостей ежедневно, передает Sputnik.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
675 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что происходит в Абхазии: отключения света, пневмонии, майнинг и туризм сегодня

Что происходит в Абхазии: отключения света, пневмонии, майнинг и туризм сегодня

Отключения света в Абхазии привели к вспышке пневмонии - Минздрав

Отключения света в Абхазии привели к вспышке пневмонии - Минздрав

Одна из подстанций Сухума не выдержала нагрузки

Одна из подстанций Сухума не выдержала нагрузки

В Абхазии закрыли для посещения Рицу

В Абхазии закрыли для посещения Рицу

Майнинг запретили в Абхазии – нарушителей ждет тюрьма

Майнинг запретили в Абхазии – нарушителей ждет тюрьма

Продажа туров в Абхазию не запрещена – РСТ

Продажа туров в Абхазию не запрещена – РСТ

Абхазия направила России заявку на социальные поставки электричества

Абхазия направила России заявку на социальные поставки электричества

Младшеклассников в Абхазии могут перевести на удаленку

Младшеклассников в Абхазии могут перевести на удаленку

Майнинг в Абхазии потребляет свыше 20 МВт

Майнинг в Абхазии потребляет свыше 20 МВт

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы