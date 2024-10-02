Вестник Кавказа

Власти Армении отключат российские телеканалы?

Власти Армении отключат российские телеканалы?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После долгих терзаний нынешние власти Армении, похоже, пришли к единому мнению: исключить из телевещания в Армении российские телеканалы. Ожидается, что это будет сделано уже в январе нового 2025 года.

Внутри властной вертикали Армении активно обсуждается вопрос исключения российских каналов из национального мультиплекса страны, пишет армянская газета "Паст".

"Наши источники, близкие к правящей партии "Гражданский договор", сообщают, что власть Пашиняна, похоже, приняла окончательное решение по этому поводу – раз и навсегда отключить российские телеканалы в Армении. По данным нашего источника, процесс начнется уже в январе"

- "Паст"

Подано это будет под благовидным предлогом – "во избежание политического влияния на умы жителей Армении", власти уже ищут правовые "лазейки" и варианты для прекращения вещания "внемультиплексных" российских каналов, особенно "информационно-политических", - отмечает издание, передает NEWS.am.

Напомним, в мае нынешнего года Армения уже прекращала трансляцию российского федерального Первого канала на неопределенный срок, объяснив это его задолженностью в оплате вещания за несколько месяцев.

В марте нынешнего года в Армении запретили трансляцию ток-шоу Владимира Соловьева на канале РТР-Планета якобы из-за регулярных нарушений двух статей российско-армянского межправительственного договора о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, в которых запрещены вмешательство в внутриполитическую жизнь, а также программы, оскорбительные для обеих стран и их народов.

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