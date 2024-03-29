Вестник Кавказа

Вещание Первого канала приостановлено в Армении

Вещание Первого канала приостановлено в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трансляция российского Первого канала в Армении приостановлена на неопределенный срок. В республике отметили, что пошли на блокировку вещания из-за имеющейся за несколько месяцев задолженности.

В Армении временно приостановили трансляцию российского Первого канала. Об этом рассказали 28 мая в министерстве высокотехнологичной промышленности республики.

В интервью агентству Armenpress глава ведомства озвучил причину такого решения.

"Первый канал не выполнил свои обязательства по договору, накопив задолженность за 2,5 месяца. Трансляция российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлена до полного погашения задолженности"

– Мхитар Айрапетян

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