Программы Владимира Соловьева запретили в Армении

Передачи российского журналиста Владимира Соловьева больше не будут показывать по телевизору в Армении. Такое решение приняла Телерадиосеть Армении из-за нарушения соответствующего договора.

Жители Армении больше не смогут посмотреть по телевизору ток-шоу Владимира Соловьева, которые обычно выходили на канале РТР-Планета, такое сообщение распространила пресс-служба Телерадиосети страны.

В нем названы причины блокировки. В пресс-службе уточнили, что армянская сторона зафиксировала регулярные нарушения двух статей российско-армянского межправительственного договора о сотрудничестве в области массовых коммуникаций.

Речь идет о статьях 5 и 6, согласно которым запрещены вмешательство в внутриполитическую жизнь, а также программы, оскорбительные для обеих стран и их народов.

Соответственно, вещание телеканала РТР-Планета в целом продолжится в общественном мультиплексе, то есть будет доступно всем жителям Армении, но передачи с Соловьевым из сетки будут вырезаться.