Армения не предоставила доказательств нарушений российскими телеканалами

Минцифры России сообщило об отсутствии доказательств нарушений двустороннего соглашения, допущенных рядом российских телеканалов. Речь идет о соглашении в сфере массовых коммуникаций, заключенном правительствами стран.

Армения не предоставила никаких доказательств нарушения российскими телеканалами соглашения, заключенного правительствами двух стран. Об этом сообщает Минцифры России.

"Армянская сторона заявила о нарушениях статьи 5 Соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между правительством РФ и правительством Армении. Российская сторона приняла к сведению обеспокоенность армянской стороны. Вместе с тем конкретных документальных подтверждений указанных фактов коллегами представлено не было"

– российское ведомство

Там уточнили, что по итогам встречи стороны подписали совместное заявление, закрепив им договоренности об обеспечении реализации соглашения, оперативном решении возникающих вопросов и продолжении тесного взаимодействия между профильными ведомствами, передает РИА Новости.

В Ереване прошли двусторонние консультации России и Армении, на которых, как отметила армянская сторона, представители РФ признали факт нарушения пунктов двустороннего соглашение о сотрудничестве в сфере телевещания.