Армения пообещала открыть коммуникации с Азербайджаном и Турцией

Армения готова работать над возрождением старых и открытием новых транспортных коммуникаций с Азербайджаном и Турцией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Армения готова предпринять действенные и конкретные шаги по открытию коммуникаций в регионе, - заявил сегодня на министерской встрече Развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Более 30 лет границы Армении с Турцией и Азербайджаном закрыты, и сегодня мы много говорим и обсуждаем возможности разблокирования транспортных коммуникаций в регионе"

- Никол Пашинян

Подходы Еревана по открытию транспортных коммуникаций отражены в концепции "Перекресток мира", а ее реализация предоставит больше возможностей странам региона и обеспечит Армении выход к морю, выразил уверенность армянский премьер.

Что касается развития коммуникаций с Азербайджаном, то Армения готова не только восстановить те из них, которые действовали в прошлом, но и построить новые.

В качестве примера Пашинян назвал на севере ветку, которая связывает Газах с Тавушской областью Армении, а на юге – западные районы Азербайджана с Нахчываном.

Обмен пленными, прошедший накануне, можно считать "нулевой точкой" в отношениях Еревана и Баку, заверил Пашинян.

"От нее мы сможем, как минимум, попытаться приложить усилия для того, чтобы все последующие новости усиливали вероятность заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном"

- Никол Пашинян

Также Ереван готов восстановить ж/д сообщение между Арменией и Турцией и две действовавшие ранее автодороги.

При этом каждая страна посредством своих госинститутов должна обеспечивать на своей территории пограничный, таможенный контроль, безопасность всех инфраструктур, перевозимых грузов и пассажиров, - добавил армянский премьер.