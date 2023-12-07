Азербайджан и Армения обменялись заключенными

В азербайджанском Газахе завершился процесс обмена военнослужащими между Арменией и Азербайджаном - Армения вернула двух азербайджанских военнослужащих - Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова.

Между Азербайджаном и Арменией сегодня прошел обмен задержанных военнослужащих – акция прошла в направлении села Бала Джафарли Газахского района на азербайджано-армянской границе.

Власти Армении вернули на родину двоих азербайджанских солдат Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова, взятых в плен армянскими военными в апреле нынешнего года в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики. Все это время они считались пропавшими без вести.

Азербайджан же, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 32 армянских военнослужащих, 26 из которых были задержаны в декабре 2020 года в районе Гадрута, остальные 6 - на границе в разное время.

Все они уже прибыли в Армению, сообщил на своей странице в соцсетях армянский премьер Никол Пашинян.

"Тридцать один военнослужащий ВС Армении, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Армении"

- Никол Пашинян

Также он опубликовал список вернувшихся военных, добавив, что все они сначала пройдут медицинское обследование, после чего вернутся к родственникам.

Результат двустороннего диалога

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, обмен заключенными вкупе с получением Азербайджаном конференции COP-29 благодаря снятию Арменией своей заявки показывает эффективность двустороннего диалога. "В истории армяно-азербайджанского урегулирования было очень много случаев, когда достигнутые при участии посредников договоренности немедленно саботировались армянской стороной. Между тем договоренности, достигнутые без посредников и опубликованные 7 декабря, были реализованы в течение шести дней – Армения дважды сделала то, что обещала. Для Еревана такое поведение не было характерно на протяжении десятилетий", - прежде всего обратил внимание он.

"Пока нет оснований предполагать, будто внешнеполитическая стратегия правительства Никола Пашиняна – торговаться до последнего и ничего не делать, пока не получена максимальная выгода – изменилась. Следовательно, исполнительность Еревана свидетельствует скорее о том, что впереди реализация куда более серьезных соглашений, в которых Пашинян заинтересован по-настоящему. Одним из них может быть разблокирование границ, в особенности с Турцией, другим – запуск железнодорожного сообщения с Ираном через Нахчыван. Для первого требуется подписать мирный договор с Азербайджаном, для второго – построить свою часть Зангезурского коридора. В этой связи соглашение от 7 декабря – это старт для дальнейших конструктивных действий Армении", - прогнозирует Андрей Петров.

"В целом, после закрытия "карабахского вопроса" у Никола Пашиняна не осталось каких-то причин сопротивляться подписанию мирного договора с Азербайджаном – в Ереване, хоть и говорят обратное, понимают, что Баку не планирует начинать какие-то боевые действия на армянских территориях, а напротив, настроен исключительно на всеобъемлющий мир. Националистическая оппозиция так и не предприняла никаких агрессивных действий против армянского премьер-министра, и в своих действиях он совершенно свободен. Поэтому сейчас между Баку и Ереваном наконец-то начался интенсивный диалог по подлежащим согласованию вопросам, который позволяет надеяться на скорейшее подписание мирного договора. Конечно, не стоит терять бдительность, но обмен заключенными все-таки показывает способность Армении при желании держать слово", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".