Переговоры по урегулированию между Баку и Ереваном могут пройти в Москве

В МИД РФ заявили о том, что Москва может стать переговорной площадкой для Баку и Еревана по вопросу заключения мирного договора.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил о том, что российская сторона готова провести переговоры по азербайджано-армянскому урегулированию и надеется, что Баку и Ереван учитывают актуальность предложения Москвы.

«Наше предложение о проведении мирных переговоров по урегулированию между Азербайджаном и Арменией на московской площадке представляет собой открытую инициативу для наших партнеров из Азербайджана и Армении. Мы надеемся, что в Баку и Ереване помнят об этом»

– Михаил Галузин

Далее дипломат отметил, что расширение гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении не способствует урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.