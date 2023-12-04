Ереван готов подписать мирный договор с Баку до 2024 года

"Левая рука" премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армен Григорян объявил о реальном шансе согласовать и подписать мирный договор с Азербайджаном в декабре. Для этого, по его словам, необходимы скорейшие встречи глав МИД и руководителей двух государств.

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян в интервью армянским СМИ рассказал о возможности подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года благодаря запуску двустороннего диалога и высокой степени согласования ключевого документа.

Он подчеркнул, что совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении об обмене заключенными и общем улучшении отношений является беспрецедентным событием. Григорян обратил внимание, что переговоры велись без посредников.

По его оценке, совместное заявление от 7 декабря, имея скорее гуманитарный характер, является прологом к мирному договору, поскольку демонстрирует способность сторон договариваться и достигать консенсуса.

В связи с этим особенно важны грядущие встречи глав МИД Азербайджана и Армении (в Вашингтоне) и руководителей государств (предположительно, в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ) – Армен Григорян выразил уверенность, что они дадут результат, и до конца месяца мирный договор Баку и Еревана может быть не только подготовлен, но и подписан.