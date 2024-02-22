Текст Соглашения России и Армении о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций 2020 года

Полный текст Соглашения Российской Федерации и Республики Армения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, подписанного 30 декабря 2020 года. Документ вступил в силу 17 марта 2023 года.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций было подписано 30 декабря 2020 года.

Оно регулирует вопросы вещания российских телеканалов в Армении и армянских – в России. Соглашение вступило в силу 17 марта 2023 года.

Публикуем полный текст Соглашения России и Армении о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, опубликованный на сайте МИД России.

Текст Соглашения Российской Федерации и Республики Армения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций от 2020 года

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, далее именуемые Сторонами,

стремясь к дальнейшему развитию дружеских отношений и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения в сфере телекоммуникаций,

будучи уверенными, что сотрудничество в сфере массовых телекоммуникаций соответствует интересам народов двух государств и способствует дальнейшему развитию дружеских отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны, в соответствии со своим национальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Армения, сотрудничают в области массовых коммуникаций и поддерживают расширение благоприятных условий для обеспечения свободного обмена в сфере телевидения, радио, печатных и электронных средств массовой информации.

Статья 2

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются:

от Российской стороны - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

от Армянской стороны — Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения.

Статья 3

Граждане каждого из государств Сторон имеют право учреждать на общих основаниях средства массовой информации на территории государства другой Стороны.

Статья 4

Стороны поддерживают создание благоприятных условий для бесперебойного вещания аудиовизуальных программ/телеканалов (далее - телеканалы), учрежденных в государствах друг друга, на платной и бесплатной основе.

Армянская сторона, в соответствии со своим национальным законодательством в области аудиовизуальных средств массовой коммуникации предоставляет телевещателям Российской Стороны право вещания в общественном мультиплексе одному телеканалу на всей территории Республики Армения («РТР-Планета») и двум телеканалам в рамках столичной территории распространения в Республике Армении («Россия-К» и «Первый канал. Всемирная сеть») без лицензирования в соответствии с условиями и обязательствами, перечисленными в статьях 5 и 6 настоящего Соглашения. Соответствующую услугу по трансляции оказывает ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении» на возмездной основе.

Российская сторона в соответствии со своим национальным законодательством по обращению Армянской стороны, на паритетной основе регистрирует соответствующие средства массовой информации и предоставляет общественному телевещателю Республики Армения универсальную вещательную лицензию, предусматривающую право вещания телеканала на всей территории Российской Федерации во всех средах вещания, осуществляемое в соответствии с условиями и обязательствами, перечисленными в статьях 5 и 6 настоящего Соглашения. В целях реализации данного пункта общественный телевещатель Армянской стороны обращается в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Российская Федерация).

Стороны поощряют широкое вещание программ телекомпаний, зарегистрированных/лицензированных в обеих странах, посредством своих общественных, частных телевещателей и организаций, действующих в сфере кабельного вещания.

Статья 5

Принципы осуществления вещания телевещателем одной Стороны на территории государства другой Стороны являются:

соблюдение телевещателями требований договаривающегося государства Стороны, в котором учреждены соответствующие телеканалы,

соблюдение законодательства государств Сторон,

получение международных прав на показ программ на территории государства другой Стороны и защита прав интеллектуальной собственности,

исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей государств Сторон,

исключение вмешательства в предвыборные кампании и в внутриполитическую жизнь государства другой Стороны.

К вещанию телеканалов, указанных в статье 4 настоящего Соглашения, не применяются ограничения в отношении иностранных средств массовой информации в области языка вещания и использования российского и армянского контента.

Статья 6

При осуществлении деятельности в рамках настоящего Соглашения на территории государств Сторон государственные и общественные вещатели руководствуются следующими принципами:

уважения правил на территории государства Стороны вещания во время национальных праздников и памятных дат,

соблюдения общих правил, установленных на территории государства Стороны вещания во время военного и чрезвычайного положений.

Статья 7

В случае нарушения требований, указанных в статьях 5 и 6 настоящего Соглашения, каждая из Сторон вправе провести консультации либо создать рабочую группу для совместных консультаций по вопросу соблюдения настоящего Соглашения с участием телевещателей и органов, осуществляющих мониторинг указанных требований.

Мониторинг выполнения указанных требований с Российской стороны осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Российская Федерация).

Мониторинг выполнения указанных требований с Армянской стороны осуществляет Комиссия по телевидению и радио Республики Армения.

Статья 8

Уполномоченные органы государств Сторон раз в год, а при необходимости — чаще, будут проводить консультации относительно текущего состояния сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, направлений развития и возможных разногласий.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые будут оформлены отдельными протоколами.

Статья 10

Все спорные вопросы между Сторонами относительно применения и толкования настоящего Соглашения будут решаться путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 11

Настоящее Соглашение заключается сроком на 7 (семь) лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Ереване 30 декабря 2020 г., в двух экземплярах, на русском и армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.