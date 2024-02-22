Вестник Кавказа

Договор России и Армении предложили пересмотреть в Ереване

Договор России и Армении предложили пересмотреть в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одно из российско-армянских межгосударственных соглашений нуждается во внесении изменений, так как в действующем виде он не работает – Армения фиксирует нарушения. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Соглашение между РФ и РА о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций необходимо изменить, такое заявление сделал глава министерства высокотехнологичной промышленности Армении.

Инициативу Мхитар Айрапетян озвучил в ходе правительственного часа в Нацсобрании.

По его словам, в документ нужно внести изменения либо отредактировать нынешнюю версию.

Говоря о мотивах своего предложения, Айрапетян сообщил, что через два месяца после консультаций, по итогам которых нарушения, связанные с российскими телеканалами, были устранены, теперь снова зарегистрированы проблемы.

Напомним, в конце прошлого года Ереван поставил вопрос об отключении российских телеканалов в Армении. В октябре ситуация накалилась до вызова российского посла в МИД Армении. Однако в декабре вопрос был урегулирован после двусторонних консультаций.

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