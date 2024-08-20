Часть Севастополя провела ночь без газа

Минувшей ночью часть улиц города федерального значения Севастополь в Крыму отключали от газоснабжения из-за технологической аварии на газораспределительной станции, сообщил глава города.
Перебои с газоснабжением минувшей ночью возникли у жителей 21 улицы в северной части Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
"В ходе обследования специалисты Севастопольгаза выявили, что на газопроводе высокого давления, подающего природный газ абонентам от газораспределительной станции №3, произошел технологический инцидент"
- Михаил Развожаев
Специалисты ГУП "Севастопольгаз" отреагировали на происшествие оперативно: в течение полутора часов они провели необходимые аварийно-восстановительные работы на сетях высокого давления.
К утру подача газа в жилые дома была восстановлена, добавил Развожаев.