Вестник Кавказа

Часть Севастополя провела ночь без газа

Часть Севастополя провела ночь без газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью часть улиц города федерального значения Севастополь в Крыму отключали от газоснабжения из-за технологической аварии на газораспределительной станции, сообщил глава города.

Перебои с газоснабжением минувшей ночью возникли у жителей 21 улицы в северной части Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

"В ходе обследования специалисты Севастопольгаза выявили, что на газопроводе высокого давления, подающего природный газ абонентам от газораспределительной станции №3, произошел технологический инцидент"

- Михаил Развожаев

Специалисты ГУП "Севастопольгаз" отреагировали на происшествие оперативно: в течение полутора часов они провели необходимые аварийно-восстановительные работы на сетях высокого давления.

К утру подача газа в жилые дома была восстановлена, добавил Развожаев.

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