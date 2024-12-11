Вестник Кавказа

Одна из подстанций Сухума не выдержала нагрузки

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в Абхазии вышла из строя подстанция ИЭПиТ, частично обеспечивающая электроэнергией столицу республики Сухум – причиной аварии стала перегрузка в сети.

Сегодня утром часть столицы Абхазии города Сухум осталась без электричества – перегрузки не выдержала подстанция ИЭПиТ, сообщил начальник столичного СУЭС Тенгиз Блабба.

"На месте работают специалисты. Думаю, что подача электричества будет восстановлена в скором времени"

- Тенгиз Блабба

Несмотря на то, что часть города обесточена, а значит, упало и количество потребляемой электроэнергии, отключение подстанции не повлияет на график веерных включений, отметил энергетик, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, 11 декабря Абхазия полностью осталась без электричества из-за аварийного отключения Ингурской ГЭСкоторая работать из-за крайне низкого уровня воды в водохранилище Джвари. После этого власти Абхазии ввели новый график подачи электричества днем: свет включают примерно на 3 часа, ночью он подается с 21:00 до 07:00. Абхазия оплатила ночной переток электричества из РФ до сегодняшнего дня, 17 декабря.

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