Автомобиль в Армении протаранил заправку

Минувшей ночью на трассе Ереван – Севан водитель "Мерседеса" не справился с управлением и влетел в стену заправки, после чего произошел взрыв автомобиля – водителя доставили в медучреждение с травмами.

На заправке у трассы Ереван-Севан минувшей ночью произошел взрыв автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Автомобиль Mercedes-Benz на большой скорости вылетел за пределы проезжей части дороги и врезался в стену заправки, после чего взорвался – к счастью, АЗС не пострадала, а вот водителя с травмами различной степени тяжести пришлось срочно эвакуировать в ближайшую больницу прибывшей по вызову бригаде медиков, передает NEWS.am.

О его состоянии ничего не сообщается.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины ночного ДТП,