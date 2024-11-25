Вестник Кавказа

Драка в Ереване закончилась госпитализацией трех человек

Палата в больнице
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Ереване произошла массовая драка. Трое получили ножевые ранения и были доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Массовая драка, в которой участвовали 12 человек, произошла в Ереване, есть пострадавшие, пишет портал криминальных новостей Shamshyan.com.

Инцидент произошел вчера ночью. Полиция узнала потасовке после того, как из медцентра «Армения» поступила информация о доставке троих участников с ножевыми ранениями.

Позже стало известно, что драка началась из-за ссоры на одном из участков Аштаракского шоссе. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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