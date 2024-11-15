Вестник Кавказа

В Ереване ограбили полицейскую штрафстоянку

В Ереване ограбили полицейскую штрафстоянку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со штрафной стоянки патрульной полиции Армении в Ереване угнали машину и два десятка мопедов - по неофициальным данным, к угону транспортных средств причастны несколько сотрудников полиции.

Минувшей ночью в Ереване неизвестные злоумышленники совершили дерзкое ограбление – они угнали со штрафной стоянки патрульной полиции Армении автомобиль и более двух десятков мопедов, как полагают информированные источники, совершить такое без помощи самих полицейских было бы невозможно.  

Запрос в МВД Армении с просьбой сообщить подробности получил стандартную отписку, в которой нет ни описания предполагаемых преступников, ни угнанных транспортных средств, передает Sputnik Армения.

"В связи с указанными вами обстоятельствами в управлении внутренней безопасности и противодействия коррупции проводится служебное расследование"

- МВД Армении

Единственное, что пообещали полицейские – предоставить информацию об итогах расследования.

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