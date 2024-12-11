Протесты в Грузии: как прошел 20-й день протестов?

Вечером во вторник в столице Грузии стартовала 20-я подряд акция протеста. Одновременно акции провели в других городах - Батуми и Кутаиси. Мероприятия прошли спокойно.

Протестные настроения не оставляют Грузию, оппозиция выходит к зданию парламента ежедневно, со вторника на среду состоялась 20-я акция протеста в Тбилиси.

Мероприятие началось с шествия по городу, после чего участники акции прибыли к зданию парламента страны. Традиционно был перекрыт для проезда проспект Руставели. В мирной акции приняли участие студенты и преподаватели вузов - ТГУ и ISU. Акция перед парламентом прошла спокойно, вмешательства полиции не потребовалось. Около двух часов ночи по местному времени протестующие покинули площадь и разошлись по домам.

Отметим, что во вторник вечером протестные мероприятия провели не только в столице Грузии, акции прошли также в Батуми и Кутаиси.

В среду оппозиция снова соберется в центре Тбилиси.