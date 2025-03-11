Лидеров грузинской оппозиции вызвали на заседание парламентской комиссии

На заседание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили вызвали лидера оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамуку Хазарадзе. Он отказался от сотрудничества, в связи с чем его дело передадут в прокуратуру.

Лидер оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и основатель одного из крупнейших банков Грузии TBС Bank Мамука Хазарадзе вызван в парламент на заседание временной следственной комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили.

Политик отказался от участия в заседании. В связи с этим его дело будет передано в прокуратуру, заявила глава комиссии Тея Цулукиани.

"Есть статья 349, в которой говорится, что невыполнение требования комиссии уголовно наказуемо. Там предусмотрены довольно суровые наказания, вплоть до одного года лишения свободы"

- Тея Цулукиани

Депутат парламента Созар Субари передал, что на сегодняшнем заседании будут рассмотрены нарушения права частной собственности.