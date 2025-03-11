Вестник Кавказа

Лидеров грузинской оппозиции вызвали на заседание парламентской комиссии

Лидеров грузинской оппозиции вызвали на заседание парламентской комиссии
© Фото: соцсети Мамуки Хазарадзе
На заседание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили вызвали лидера оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамуку Хазарадзе. Он отказался от сотрудничества, в связи с чем его дело передадут в прокуратуру.

Лидер оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и основатель одного из крупнейших банков Грузии TBС Bank Мамука Хазарадзе вызван в парламент на заседание временной следственной комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили.

Политик отказался от участия в заседании. В связи с этим его дело будет передано в прокуратуру, заявила глава комиссии Тея Цулукиани.

"Есть статья 349, в которой говорится, что невыполнение требования комиссии уголовно наказуемо. Там предусмотрены довольно суровые наказания, вплоть до одного года лишения свободы"

- Тея Цулукиани

Депутат парламента Созар Субари передал, что на сегодняшнем заседании будут рассмотрены нарушения права частной собственности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии призвали ЕС оплатить ремонт поврежденного оппозицией здания парламента

В Грузии призвали ЕС оплатить ремонт поврежденного оппозицией здания парламента

Визит Зурабишвили в страны Балтии направлен против интересов Грузии – Папуашвили

Визит Зурабишвили в страны Балтии направлен против интересов Грузии – Папуашвили

&quot;Грузинская мечта&quot; призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией

"Грузинская мечта" призвала представителей предыдущей власти сотрудничать с комиссией

Премьер Грузии назвал кандидатуру Каладзе на пост мэра Тбилиси безальтернативной

Премьер Грузии назвал кандидатуру Каладзе на пост мэра Тбилиси безальтернативной

Оппозиция в Грузии оценила роль Саломе Зурабишвили

Оппозиция в Грузии оценила роль Саломе Зурабишвили

В Грузии арестовали счета организаций, которые оплачивали штрафы оппозиционеров

В Грузии арестовали счета организаций, которые оплачивали штрафы оппозиционеров

Партия Саакашвили продала главный офис в Тбилиси

Партия Саакашвили продала главный офис в Тбилиси

Радикальная оппозиция в Грузии может исчезнуть после муниципальных выборов – депутат

Радикальная оппозиция в Грузии может исчезнуть после муниципальных выборов – депутат

Премьер Грузии поблагодарил участников протестов против правительства

Премьер Грузии поблагодарил участников протестов против правительства

Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы