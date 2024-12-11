Вестник Кавказа

В Сочи восстановили железнодорожное движение после схода селевого потока

В Сочи восстановили железнодорожное движение после схода селевого потока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты частично восстановили движение поездов в Сочи после схода селевого потока на пути. Жители также могут воспользоваться автобусами до полной ликвидации последствий инцидента.

На перегоне Якорная Щель – Чемитоквадже в районе Сочи движение поездов возобновилось по однопутному участку после схода селевого потока. 

Сообщается, что движение составов по маршруту остановились сегодня вечером из-за схода селевого потока. Инцидент стал причиной задержки 12 поездов. 

Власти Сочи информируют, что до полного восстановления железнодорожного движения можно воспользоваться автобусами, которые курсируют между Лазаревским и центром Сочи. На общественном транспорте сейчас снижены интервалы, также запущены дополнительные транспортные средства. 

Устранение последствий схода селевого потока продолжается.

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