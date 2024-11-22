Рейсы в Стамбул из Петербурга удвоятся в январе

Самолеты компании Pegasus Airlines в новогодние праздники начнут летать между Стамбулом и Петербургом в два раза чаще. В расписание вводится ночной авиарейс.

Перевозчик Pegasus Airlines в два раза нарастит частоту рейсов из Стамбула в Санкт-Петербург с 6 января.

Уже в новогодние праздники компания будет выполнять не один, а два прямых рейса ежедневно. Новый рейс будет выполняться в ночное время: вылет из Северной столицы в 02.30 и прибытие в Стамбул в 06.25.

На этом направлении прямые авиарейсы есть также у других перевозчиков: между города регулярно летают самолеты "Россия" и Turkish Airlines.