Вестник Кавказа

Аэропорт Стамбула упростит пересадки для россиян

Аэропорт Стамбула упростит пересадки для россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стамбульский аэропорт планирует увеличить поток пассажиров из России до 4 млн в будущем году. Этому поспособствует программа по упрощению транзита.

Более 4 млн пассажиров из России ожидает принять аэропорт Стамбуле по итогам 2025 года, рассказал коммерческий директор воздушной гавани Сервер Айдын.

На данный момент пассажиропоток из России в стамбульском аэропорту составляет 3,8 млн человек.

«У нас 3,8 млн российских гостей, приехавших в Стамбул из России. Рост пассажиропотока составил порядка 100% к 2019 году»

- Сервер Айдын

Один из главных толчков к росту пассажиропотока среди россиян – транзит через Стамбул в города Азии и ЕС. Аэропорт не располагает точными данными об этом, но приблизительные оценки говорят, что транзит составляет 50% от всего потока пассажиров из РФ.

Стамбульский аэропорт также готовит специальную программу в 2025 году. Она должна упростить транзитные перелеты россиян в страны Евросоюза, осложненные санкциями. Со слов Сервера Айдына, Турция стремится стать посредником в этом вопросе.

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