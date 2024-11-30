Российские туристы продолжают ранее бронирование отдыха в Турции - посольство

Посольство Турции в РФ назвало ложной информацию в СМИ о прекращении раннего бронирования отдыха на турецких курортах туристами из России. С их слов, все продолжается в прежнем режиме.

Туристы из России не перестали раннее бронирование отдыха в Турции, передали в посольстве страны в Москве.

В разговоре с ТАСС в нем отметили, что именно турецкие СМИ начали распространять информацию о приостановке раннего бронирования.

«Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий»

- посольство Турции в России

Ранее СМИ распространяли следующую причину отказа от раннего бронирования: санкции против Газпромбанка и проблемы с безналичной оплатой у российских туристов.