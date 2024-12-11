В Анапе нефтью загрязнено 35 км береговой линии

В результате разлива нефти на побережье Анапы загрязнено около 35 км берега. В городе и соседних населенных пунктах введен режим ЧС из-за нефтепродуктов на пляжной линии.

В Краснодарском крае оценили масштаб загрязнения береговой линии нефтепродуктами.

По последним оценкам, нефтепродукты выброшены на участке протяженностью 35 км, поделился глава края Вениамин Кондратьев.

"Ситуация непростая... примерно протяженность полосы, где уже выбросы произошли нефтепродуктов на побережье, либо мы ожидаем, она на самом деле 35 км"

– Кондратьев

Он уточнил, что фрагментарно выбросы находят на черноморском побережье от Темрюка до Анапы. Все выявляемые загрязнения нефтепродуктами стараются оперативно убирать и утилизировать.

В воскресенье в шторм кораблекрушение потерпели два российских танкера, перевозивших мазут. ЧП привело к разливу нефти и загрязнению береговой линии.