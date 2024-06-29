Во что армяне играют сутками?

При знакомстве с армянской культурой может показаться, что все свободное время, армяне только пьют и едят. Однако они также себя время любимым хобби и играм. Расскажем о 4 популярных играх, над которыми армяне засиживаются часами.

Почему армяне любят играть в нарды?

В нарды армяне готовы играть сутками. По умению играть в нарды в Армении определяется ментальный возраст мужчины. Чем внимательнее и хитроумнее игрок, тем он более уважаем в кругу заядлых игроманов. Если играющему удается феноменально точно бросать игральные кости (зары), добившись нужной комбинации, то такого человека определяют в мастера; играть на деньги с ним никто не будет.

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Хорошая армянская партия в нарды это как минимум три раздачи. Играют за столом, но даже если такового нет или на улице палящее солнце, а единственная тень под деревом, то игроки разложат игральную доску на коленках и проиграют так до самого вечера, а то и утра.

Уважают нарды за то, что в игре присутствует стратегия, которая может динамично меняться по воле игральных костей. В игровых парах можно наблюдать людей самых разных поколений. В короткие нарды армяне не играют, предпочитая классические длинные.

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Почему армяне любят играть в шахматы?

Нарды довольно динамичная игра, а шахматы -максимально размерная, не терпящая спешки. Классический игрок в шахматы любит много думать, никуда не торопится, свободно владеет тактикой игры в обороне, поскольку так играл выдающийся шахматист, 9-й чемпион мира (1963-1969) Тигран Петросян. Поговаривают, что после триумфа Петросяна, на какое-то время во всех бакинских, тбилисских и ереванских дворах армяне стали играть исключительно в шахматы.

В Армении шахматы включены в обязательную школьную программу, а в Ереване по адресу улица Ханджяна, дом 50 находится Дом шахмат, который относится к памятникам армянского модернизма. В народе ходит байка, что если человек хорошо играет в шахматы, то у него большое политическое будущее. Поэтому многие армянские политики, в качестве атрибута престижа и самопиара, любят публиковать фотографии за игрой в шахматы, хотя играют не на высоком.

Почему армяне любят играть в таму?

Тама (шашки) не столько распространены в Армении, сколько популярны среди представителей армянской диаспоры во Франции и США, многие из которых приходятся потомками выходцев из Османской империи. Армянская версия игры схожа с турецкими шашками по расстановке фигур (по второму и третьему ряду) и по возможности ходить по горизонтали и вертикали. Разница в том, что армянские шашки допускают также классические ходы по диагонали, не ограничивая игрока в выборе направления атаки. В остальном это хорошо известная игра, цель которой - полное устранения вражеских шашек с игрового поля с обязательным условием наносить максимальный урон противнику. В Армении к шашкам отношение прохладное, но за пределами республики игру любят больше чем шахматы, хотя все равно меньше чем нарды.

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Почему армяне любят играть в блот?

Карточные игры в Армении не особо уважают, считая, что в них высока вероятность жульничества. Картежников, как правило, относят к представителям криминальных слоев населения и не рекомендуют садиться с ними за стол. Однако карточная игра блот, известная в Европе как белот, выделяется на фоне прочих, поскольку партия длиться от десяти и больше минут, динамика игры может меняться в любой момент, а ее цель - набрать определенное количество очков. Игра сочетает в себе элементы розыгрыша и выкладывания комбинаций карт. Армяне, особенно старше поколение, любят блот за стратегический характер игры, ведь нужно внимательно изучать свои карты, а также следить за противником и грамотно использовать комбинации.