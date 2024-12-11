Чрезвычайный съезд Совета старейшин проведут в Абхазии

Старейшины Абхазии готовятся к чрезвычайному съезду. Темой мероприятия станет сложная ситуация в Абхазии и возможные пути выхода из кризиса.

Чрезвычайный съезд абхазского народа запланировал провести в ближайшее время Совет старейшин Абхазии.

На встрече будут обсуждаться пути выхода из ситуации, сложившейся в Абхазии сейчас - кризис наблюдается как в политической, так и социально-экономической сферах, рассказал председатель Совета старейшин Аполлон Думаа.

"Сегодня страна находится в тяжелой ситуации. Даже после войны не было таких тяжелых времен. Люди вынуждены терпеть многочасовые отключения электроэнергии, не получают зарплаты. Будем обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации"

– Думаа

Участие в чрезвычайном съезде примут представители руководства Абхазии, главы муниципатилетов, депутаты и члены Общественной палаты Абхазии.

Дата встречи пока не определена, но ожидается, что съезд проведут в ближайшее время, передает Sputnik.

В Абхазии наблюдается энергокризис, основную часть дня население проводит без электричества, это негативно сказывается на здоровье граждан, работе предприятий, сфере здравоохранения.