Вестник Кавказа

Отключения света в Абхазии привели к вспышке пневмонии - Минздрав

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии на фоне энергокризиса резко выросла заболеваемость сезонными вирусами, также участилось развитие осложнений. Врачи прогнозируют скорое ухудшение ситуации.

Постоянные и длительные отключения электричества в Абхазии негативно сказываются на здоровье населения. Минздрав Абхазии бьет тревогу.

В Абхазии за последнее время на 30% выросла заболеваемость сезонными вирусами, вскоре ситуация может усугубиться, считает главный терапевт Минздрава республики Анжела Арчелия.

"Как всегда на Новый год, у нас количество пациентов с пневмониями, признаками бронхита, осложнениями острых респираторных вирусных инфекций возрастает, но сейчас это количество увеличилось в связи с тем, что нет благоприятных условий, света в домах, отопления"

– специалист

По ее мнению, пациентов станет еще больше, если проблемы с обеспечением населения светом не решатся, передает Sputnik.

При этом больницы в Абхазии также работают в условиях дефицита энергии, дизельные генераторы включаются ежедневно.

В Минздраве считают, что на фоне текущей ситуации в республике необходимо скорректировать учебный процесс в школах.

Напомним, жители Абхазии большую часть дня проводят без света - электричество бесперебойно поступает только в ночные часы, это переток из России. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1255 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Одна из подстанций Сухума не выдержала нагрузки

Одна из подстанций Сухума не выдержала нагрузки

В Абхазии закрыли для посещения Рицу

В Абхазии закрыли для посещения Рицу

Майнинг запретили в Абхазии – нарушителей ждет тюрьма

Майнинг запретили в Абхазии – нарушителей ждет тюрьма

Продажа туров в Абхазию не запрещена – РСТ

Продажа туров в Абхазию не запрещена – РСТ

Абхазия направила России заявку на социальные поставки электричества

Абхазия направила России заявку на социальные поставки электричества

Младшеклассников в Абхазии могут перевести на удаленку

Младшеклассников в Абхазии могут перевести на удаленку

Майнинг в Абхазии потребляет свыше 20 МВт

Майнинг в Абхазии потребляет свыше 20 МВт

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Россия частично вывезла дипломатов из Сирии

Россия частично вывезла дипломатов из Сирии

Причины политического и энергокризиса в Абхазии назвал и.о. премьера

Причины политического и энергокризиса в Абхазии назвал и.о. премьера

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы