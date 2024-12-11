Отключения света в Абхазии привели к вспышке пневмонии - Минздрав

В Абхазии на фоне энергокризиса резко выросла заболеваемость сезонными вирусами, также участилось развитие осложнений. Врачи прогнозируют скорое ухудшение ситуации.

Постоянные и длительные отключения электричества в Абхазии негативно сказываются на здоровье населения. Минздрав Абхазии бьет тревогу.

В Абхазии за последнее время на 30% выросла заболеваемость сезонными вирусами, вскоре ситуация может усугубиться, считает главный терапевт Минздрава республики Анжела Арчелия.

"Как всегда на Новый год, у нас количество пациентов с пневмониями, признаками бронхита, осложнениями острых респираторных вирусных инфекций возрастает, но сейчас это количество увеличилось в связи с тем, что нет благоприятных условий, света в домах, отопления"

– специалист

По ее мнению, пациентов станет еще больше, если проблемы с обеспечением населения светом не решатся, передает Sputnik.

При этом больницы в Абхазии также работают в условиях дефицита энергии, дизельные генераторы включаются ежедневно.

В Минздраве считают, что на фоне текущей ситуации в республике необходимо скорректировать учебный процесс в школах.

Напомним, жители Абхазии большую часть дня проводят без света - электричество бесперебойно поступает только в ночные часы, это переток из России.