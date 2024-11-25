Младшеклассников в Абхазии могут перевести на удаленку

Несмотря на то, что зимние температуры в Абхазии вполне комфортны, отсутствие отопления в детсадах и школах уже сказывается на росте числа ОРВИ – абхазские медики задумались об удаленке для детей младшего возраста.

Медики Абхазии отмечают значительный рост числа заболеваний гриппом и ОРВИ, особенно среди самых маленьких жителей республики – как полагает глава Гудаутской СЭС Инга Чанба, это последствия отключения электричества и похолодания в регионе.

Единственный выход из создавшейся ситуации - распустить детсады и младшие классы в школах, устроив им "длинные" новогодние каникулы, а детей среднего школьного возраста перевести на "удаленку", предложила медик, передает Sputnik Абхазия.

"По-хорошему, я бы оставила в школах только учеников 9-х,10-х и 11-х классов. От переохлаждения, естественно, восприимчивость организма к вирусам больше"

- Инга Чанба

Впрочем, о необходимости говорят и сами педагоги - детские сады в регионе посещают около 40% их воспитанников, не лучше ситуация и в школах - специалисты пока изучают посещаемость в них, рассказал руководитель отдела образования Гудаутского района Адамыр Харазия.

Еще хуже ситуация в селах, где отапливать детсады и школы приходится дровяными печами.