Протесты в Тбилиси прошли под праздничную иллюминацию

Минувшим вечером в столице Грузии прошла очередная, уже 19-я по счету акция протеста против приостановки переговоров с ЕС – прошла она мирно и даже празднично – шествие богемы освещали огни новогодней елки.

В Тбилиси прошел очередной, 19-й вечер протестов против приостановки переговоров с ЕС – оппозиция уже по традиции совершила пеший марш к центру города, зданию парламента на проспекте Руставели, передает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа".

Акция прошла мирно: в ходе шествия к оппозиционно настроенным гражданам присоединялись представители тбилисской богемы - писатели, редакторы, издатели, книжные дизайнеры, книготорговцы и сотрудники издательств

В шествии накануне даже присутствовал какой-то элемент предстоящего новогоднего праздника – его добавляла иллюминация на улицах столицы и сверкающая огнями главная городская елка, установленная прямо напротив здания парламента.

Впрочем, митингующие этим не впечатлились и вскоре разошлись по домам.